4,3% das alunas do 9º ano já sofreram abuso sexual, beberam ou usaram drogas

Dos 10.618 estudantes do 9º ano do ensino fundamental pesquisados em 2015 no Acre, 26,2% disseram que já ter fumado cigarros. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levantamento, 49,4% ingeriram algum tipo de bebida alcoólica, sendo que 50,6% dos analisados são homens. Desse total, alunos de escolas públicas é a maioria (49,8%).

Quando o assunto é a utilização de drogas ilícitas, 8,6% assumiram ter experimentado. O percentual de estudantes fica ainda maior se verificada a pesquisa realizada apenas em Rio Branco, em que 10,6% assumiram ter feito uso de alguma substância entorpecente.

Segundo o PeNSE, 37,5% dos estudantes afirmaram que tiveram algum tipo de relação sexual, sendo que 50% são homens e 25% são alunas. Apenas na capital acreana, o total de jovens que assumiram ter feito sexo é de 33%.

Em todo o Brasil, dos cerca de 2,6 milhões de estudantes do 9º ano do ensino fundamental, 55,5% consumiram uma dose de bebida alcoólica, percentual superior ao observado em 2012 (50,3% ou 1,6 milhão). A proporção dos que já experimentaram drogas ilícitas é de 9,0%.

Para chegar a respostas sobre as questões propostas, a pesquisa do IBGE abrangeu 2.630.835 alunos matriculados no 9º ano do ensino fundamental da rede pública e privada. Desses, 48,7% são meninos e 51,3% meninas.

Foi a primeira vez que os alunos responderam se já foram vítimas de estupro. Do total de alunos do 9º ano, 4% responderam que já foram forçados a ter relação sexual, segundo levantamente do G1.

O percentual para meninos foi de 3,7% e para meninas de 4,3%. Destes, 4,4% estão nas escolas públicas e 2% nas particulares. Quando perguntado sobre quem praticou o estupro, o maior percentual é de namorado (a) e ex-namorado (a) com 26,6%; amigo (a) 21,8%; pai/mãe/padrasto/madrasta (11,9%); e outros familiares (19,7%).

A Ana Carolina Svirski, coordenadora da equipe de saúde da criança do Centro de Saúde Murialdo, de Porto Alegre, diz que os números relatados pelos jovens podem ser maiores. A psicóloga conta que é difícil para os adolescentes falarem sobre isso, muitos deles preferem esconder.

O estudo mostrou também a relação desses jovens com as drogas: 9% dos alunos já usaram drogas ilícitas, sendo 9,5% entre os meninos e de 8,5% entre as meninas. Quando avaliada a rede de ensino, os alunos das escolas públicas (9,3%) disseram que experimentam com mais frequência as drogas ilícitas do que àqueles de escolas privadas (6,8%). O consumo atual de maconha para os escolares do 9º ano foi 4,1%. Um consumo maior foi registrado para os meninos (4,8%) quando comparados às meninas (3,5%).