Dez estratégias para poupar nas compras de supermercado

As compras semanais de comida podem ser uma verdadeira armadilha mortal para o nosso orçamento mensal, mas há algumas dicas que o podem ajudar a poupar no supermercado e chegar ao fim do mês com dinheiro.

1. Esteja atento aos folhetos, assim verá quais são os produtos em promoção e nos quais pode poupar mais;

2. Compare os preços, e opte sempre pelo supermercado com os produtos mais baratos. E se um segundo supermercado tem melhores noutro tipo de artigos, divida as compras em dois estabelecimentos;

3. Fazer sempre uma lista de compras (tendo em conta os folhetos, claro) é essencial para evitar gastar dinheiro ou comprar coisas que já tinha e esquecer-se das coisas de que precisa. E mais importante ainda é seguir à risca esta lista – nada de comprar por impulso coisas de que não precisa e que por isso não estão na lista;

4. Opte pelas marcas do supermercado sempre que possível, pois são mais baratas e em itens básicos como açúcar, feijão ou farinha, por exemplo, não são diferentes dos de marca;

5. Jantares de amigos ou família? Escolha o restaurante em detrimento da sua casasempre que for possível que cada um pague a sua refeição, assim evita ter de suportar os gatos mais avultados de fazer um jantar para todo mundo;

6. Congele a comida que sobrar. Seja lasanha, a fruta que não vai comer nos próximos dias ou a polpa de tomate que pode acabar por se estragar;

7. Aposte nos produtos frescos, pois saem sempre mais baratos. Os ‘nuggets’ de frango até podem ser barato mas fica-lhe ainda mais barato comprar peito de frango – que até pode usar para fazer strogonoff ou bifes grelhados – e empaná-los aos poucos. O mesmo em relação ao grão de bico, enlatado é barato mas ainda é mais barato se o comprar cru e o levar a cozinhar.

8. Tenha atenção às quantidades, pois há coisas que saem mais baratas se forem compradas em quantidade mas se se trata de um produto fresco é preciso ter em conta se o vai aproveitar todo, caso contrário, jogar fora comida é jogar dinheiro fora;

9. Aproveite as sobras, sempre. Há comida que basta guardar no frigorífico e estará boa para comer no dia seguinte, mas quando as sobras não ficam boas reaquecidas, converta-as em algo novo. Por exemplo, sobrou um pouco de lombo assado, faça um refogado, acrescente cenoura e tomate e transforme em lombo guisado.

10. Faça compras no seu mercado local, de preferência perto da hora de fecho. Os produtos frescos, como fruta, legumes ou carne tendem a ser mais baratos nos mercados municipais e ainda mais baratos se for ao fim do dia, pois os comerciantes acabam por fazer desconto para não terem de jogar fora os alimentos que já não estarão bons para venda no dia seguinte.