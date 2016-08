Candidato a vereador sofre infarto ao discursar

O candidato a vereador Daniel Crozetta, 65 anos, do PSC , no município de Arapuã, no Paraná , morreu na noite de sexta-feira (26), após sofrer infarto no momento em que discursava no distrito do Alto Lajeado.

Crozetta ainda chegou a ser levado para Arapuã, onde uma equipe do Corpo de Bombeiros tentou reanimá-lo. O candidato foi encaminhado para o Instituto de Saúde Bom Jesus, de Ivaiporã, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital.

De acordo com o portal Eleições 2016, Daniel Crozetta nasceu em setembro de 1950, em Grão Pará, município de Santa Catarina, e era casado.

No distrito do Alto Lajeado, Crozetta participava de encontro político realizado pelo candidato a prefeito Deodato Matias (PMDB).