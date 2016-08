Três cidades do AC têm apenas duas chapas concorrendo a prefeito

Três dos 22 municípios acreanos contam somente com duas chapas concorrendo ao cargo de prefeito nas Eleições 2016. Os números foram divulgados pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com base no banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A pesquisa diz respeito até a última terça-feira (23).

As cidades que com embate entre apenas dois candidatos, segundo o TSE, são Brasileia, com Fernanda Hassem (PT-AC) eManoel Prete (PSDB-AC); Marechal Thaumaturgo, com Aldemir Lopes (PT-AC) e Isaac Piyãko (PMDB-AC); e Porto Walter, onde o cargo deve ser disputado por Marcos Tavares (PT-AC) e Zezinho Barbary (PMDB-AC).

Em dados gerais, segundo divulgação da CNM, dos 5.568 municípios brasileiros, mais da metade, 2.620, também contará com a disputa à prefeitura de forma polarizada, entre duas candidaturas.

Proporcionalmente, o local com o maior percentual de cidades que terão duelos para o cargo é a Paraíba (PB) – 66%. O estado totaliza 223 municípios e, desses, 147 possui somente dois candidatos. Já Roraima (RR) aparece no outro extremo, com apenas 1 embate entre as 15 cidades.