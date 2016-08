Coluna Bom Dia

Usina

Há forte pressão para impedir que a Usina de Santo Antônio, em Rondônia, passe a gerar energia para o abastecimento do Acre e do estado vizinho. Entidades supostamente ambientais estão usando até o exemplo do acontecido em Mariana, em Minas Gerais, para alardear riscos, o que é implausível.

Quota

O que acontece é que Santo Antônio, hoje, manda 100% da energia gerada pelo linhão até Araraquara, em São Paulo. Ou seja, a hidroelétrica na Amazônia não ilumina uma única casa na região. Para passar a gerar energia para Acre e Rondônia, seria necessário elevar a quota da barragem, em 80 centímetros, de 70,5, para 71,3 metros.

MAB

Pois aí o tal Movimento dos Atingidos por Barragens impede a ação. Devem todos morar no Sul do país. E o movimento dos não atingidos pela barragem, por seus benefícios, não têm direitos? É simplesmente vir aqui, pegar os recursos naturais e beneficiar o Sul?

Palhaçada

Querer comparar a lama de uma barragem de mineradora com a lama de barragem de represa é muita má-fé. É simplesmente impedir o aproveitamento de recursos naturais que podem fazer a diferença na região. São os mesmos falsos ambientalistas que faturam com a pobreza e não querem o empoderamento das populações locais, para serem os que tutelam. Triste e revoltante.

Política

É preciso uma ação política para romper esse impasse. Bancadas de Acre e Rondônia precisam se unir para derrubar essas determinações absurdas, que estão inviabilizando o aproveitamento hidroelétrico de toda a Amazônia. O que querem? Que se instala energia nuclear por aqui?

Zona Franca

Uma notícia boa, mas preocupante, é a de que está em vias de ser aprovada a criação de uma zona franca em Rio Branco, com as mesmas personativas que a de Manaus. Até aí tudo bem. Mas, já, já, vai começar a grita, os problemas, dos que querem manter privilégios de Manaus e defender os empregos em São Paulo.

Combinação

A combinação de Zona Franca, ferrovia intercontinental, Estrada do Pacífico e sistemas integrados de produção agroflorestal representa uma perspectiva de futuro inimaginável para o Acre. Espera-se que não bombardeiem esse projeto.

Comissões

O projeto já passou por várias comissões na Câmara Federal e faltam mais duas para ser aprovado e levado ao Senado.

Reafirmou

O deputado Rocha reafirmou em Cruzeiro do Sul todas as declarações que havia dado à TRIBUNA a respeito do escândalo político naquele município, inclusive chamando o prefeito Vagner Sales de “bandido”.

Mais

E confirmou o pedido de impugnação da candidatura de Ilderley Cordeiro e do afastamento de Vagner Sales.

O que quer

Muitos internautas e leitores perguntam à coluna se o deputado tucano age certo, de queimar pontes com o restante da oposição. A estratégia de Rocha é clara: fazer terra arrasada da oposição, destruir todas as lideranças para surgir, em 2018, como o único a poder se apresentar como a real cara da oposição no Acre. Se está certo ou errado, o tempo dirá.

Estratégia

Mas é clara sua ação de, primeiro, derrubar Marcio Bittar dentro do partido, agora, Vagner Sales, miram em Flaviano e no PSDB e depois chegar em Gladson e no PP. Acertando Petecão pelo caminho. Rocha encara a política como um jogo de boliche.

Parado

Também é verdade que, se ficasse calado e quieto, não teria nenhum protagonismo. Tem muito cacique na sua frente. Para cortar caminho, tem que tirar os adversários do jogo.

Delegada

A frase que se ouve em Cruzeiro do Sul é que, em uma confusão dessas em que está a política local, só mesmo uma delegada para por ordem na casa. Ou seja, seria a candidata Carla Brito, delegada, do PSB e da Frente Popular.

No Juruá

O governador Tião Viana, que está em Cruzeiro do Sul fazendo campanha e caminhadas com sua candidata, Carla Brito, acredita que, com a convulsão política, em até 15 dias, um novo quadro eleitoral surgirá na cidade. Claro que ele avalia que será favorável à Carla, que corre por fora e se beneficia da confusão e troca de acusações de seus adversários.

Dobradinha?

Está acontecendo um fenômeno estranho na Capital. Apoiadores da campanha a vereador de João Paulo Bittar, filho de Marcio Bittar, estão “colando” a propaganda dele com a de Marcus Alexandre. Escancaradamente, sem tentar esconder.

Escancarado

Alguns desses militantes consideram que seja melhor para o candidato tucano ficar ao lado de Marcus Alexandre do que de Eliane Sinhasique ou mesmo de Raimundo Vaz, candidato oficialmente apoiado pelo PSDB. Já existe irritação a respeito no comitê do PMDB.

Agiotas

A irmã do agora ex-chefe de gabinete da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Mário Neto, recolhido ao presídio local, estaria recorrendo a agiotas, empenhando casa de sua propriedade, para conseguir os R$ 44 mil para pagar a fiança dele. Mas ainda esperam que Vagner Sales compareça com o dinheiro. Senão, ele pode abrir o bico…

Juíza

A juíza Admárcia Machado Nascimento, que está responsável por esse processo em Cruzeiro do Sul, vem a ser neta do saudoso ex-deputado Jaber Machado, um político lembrado pela honradez, simplicidade e cavalheirismo. Tem a quem puxar, a magistrada.

Inusitado

A coligação mais inusitada de toda a eleição no Acre acontece em Xapuri, na chapa com Vanderley “Cotoco” Viana, do Pros, para prefeito e Josemar Tripinha, do PSOL para vice. Primeiro, pela aliança do PSOL, tão ético, com um político cheio de problemas como Wanderley. Depois, pela característica da chapa e da personalidade dos dois candidatos.

De fora

Tripinha está reclamando muito que Vanderley simplesmente se esquece de citá-lo em suas falas ou de chama-lo para eventos de campanha. Ele acha que “cotoco” está deixando Tripinha de fora. E ele quer tripinha dentro. Perdão, leitores…

Reclamação inútil

O candidato da oposição em Brasileia, Prette, fez uma reclamação formal querendo barrar a candidatura de Fernanda Hassem, da Frente Popular, alegando que seu material foi feito pela Companhia de Selva, que mantém contrato com o governo.

Nível

Prette está errado. A campanha é no nível municipal e não estadual. Se tivesse contrato com a prefeitura, talvez não pudesse, mas o resto é mau aconselhamento de sua estrutura jurídica.

Fraco

Embora prestigiado por importantes lideranças dos partidos coligados, a impressão geral é que foi fraco, muito fraco, o primeiro comício de Toinha Vieira, em Sena Madureira. E olhe que ela estava acompanhada de seu esposo, o ex-deputado Zé Vieira, de Nelson Sales e toda a família, além do deputado Rocha e a turma do PSDB. Mas faltou o mais importante: público.

CNBB

A CNBB saiu em defesa da Lei da Ficha limpa e contra as articulações que incluíram o STF para mitigar sua aplicação, exigindo que autoridades fossem julgadas pela Câmara doe Vereadores, antes de ficarem inelegíveis.

Carta

Os bispos brasileiros estão encaminhando a todas as paróquias e a todos os eleitores uma exortação a não votarem em candidatos suspeitos de irregularidades.

Bispo

Entre os signatários do manifesto, o bispo do Acre, dom Pertiñez, em rara manifestação política.

Recursos

A vice-governadora Nazaré Lambert mantém sua ação nos gabinetes de Brasília, junto com representantes de outro estados, exigindo do Governo Federal que olhe para as regiões Norte e Nordeste com as mesmas benesses que promoveu para o Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro recebeu sozinho R$ 2,9 bilhões. Os estados Amazônicos e nordestinos, nem um tostão de compensação.

Fazenda

Nazaré esteve com governadores em audiência com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mas ele se mostrou irredutível, não assegurou nada, não prometeu nada. A guilhotina de gastos do governo está voltada só para os pobres e pequenos, inclusive os estados mais necessitados.

Troco

Seria a hora de se dar o troco na votação do impeachment, mas quem acredita nos culhões de certos senadores, que arrotam independência para seus eleitores, mas na hora de votar seguem quietinhos o roteiro do golpe?

Agitação

A capital vive a expectativa da divulgação, provavelmente amanhã, do resultado da pesquisa do IBOPE, encomendada pela Rede Amazônica. Todos no aguardo dos números, nesse começo de campanha de TV e rádio.

Nomes

O Acre tem candidatos a vereador para todos os gostos. A TRIBUNA começa a hoje a publicar alguns nomes inusitados para a disputa. Vale tudo para buscar o eleitor.

É o cara

Mas é difícil competir com um candidato de Santa Rosa, do PV, que usa o nome de Boçal! Talvez no município só quem pode enfrenta-lo é seu concorrente Pé de Chumbo, do PSD.

Caraca Meu

Em Sena Madureira, disputam: Caraca Meu, pelo DEM. Cowboy, pelo PSB, que também é o partido do Grosso. (se fosse em Xapuri, faria frente ao Tripinha…). Ainda Jacamim, do PP, Moça do Iaco, do DEM, a quem não se recomenda cruzar com o Grosso, e o Passarim, do PROS.

Bigode

Em Rio Branco, o leitor tem á disposição o Bigode Mecânico, do PRB, o Cachorrão do PHS, o popular e conhecido Cabide, do DEM, o Gêmeas da Estação, que não se sabe se é uma candidatura que vale por suas, do PP, o Micharia, do PSDC e a Pequena manteiguinha, do PMDB.

Hospício

Depois da forte exaltação, chamando o próprio recinto de trabalho de “hospício” durante a votação do impeachment de Dilma Rousseff, o presidente do Senado, Renan Calheiros, passou a noite de sexta-feira com “amigos” da oposição. Jorge Viana e Lindenbergh Farias foram os convidados principais.

Jantar

A JV coube apaziguar os ânimos entre o peemedebista e os outros parlamentares da bancada ao longo do dia todo. Para o jantar, JV fez questão de levar o senador Lindbergh Farias. A pedido de Renan, claro.

Manobra?

Dizem que a reação de Renan foi manobra pró-Michel Temer, mesmo que ele tenha reacendido o cachimbo da paz com os senadores do PT. Tudo na política brasileira é manobra.