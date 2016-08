Rio Branco pode virar Zona Franca igual à de Manaus

O Acre, que aguarda a implantação das Zonas Francas Verdes no Juruá e em Brasileia, pode ter uma notícia ainda melhor, capaz de promover a mais profunda transformação econômica da história do Estado: a implantação de uma Zona Franca de Livre Comércio em Rio Branco, nos exatos moldes de Manaus.

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados aprovou essa semana a criação de uma zona franca de livre comércio de exportação e de importação e com incentivos fiscais especiais no município de Rio Branco, O Projeto determina que a zona franca abrangerá toda a superfície territorial do município de Rio Branco e terá o mesmo tratamento diferenciado em termos tributários, cambiais e administrativos previstos pela legislação para a Zona Franca de Manaus, sendo igualmente mantidos até 31 de dezembro de 2073.

O Relator da matéria, o deputado Vinicius Carvalho (PRB-SP) acredita que a implantação de uma zona franca na capital do Acre pode contribuir para a redução das disparidades econômicas e sociais. O projeto tramita em caráter conclusivo e já foi aprovado pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Até agora, a tramitação do projeto corre em relativa surdina, sem provocar reações. Mas o potencial econômico do projeto é de tal grandeza, que pode mudar toda a estrutura empresarial do Acre e abrir as portas para um novo surto de desenvolvimento.

A unidade entre a zona franca da capital, as zonas francas verdes do interior, com a integração continental via Rodovia do Pacífico e a futura ferrovia Transoceânica pode causar um impacto inédito na Amazônia Ocidental.

O escoamento garantido pela ferrovia do pacífico pode levar os produtos a serem produzidos no Acre até a Ásia em até metade do tempo gasto por mercadorias que saem do Porto de Manaus, via fluvial. O grande diferencial é que a ferrovia ligando o estado ao Pacífico faria desaparecer a necessidade da travessia pelo Canal do Panamá, com forte economia de tempo e dinheiro.

Além do mais, ao contrário do entorno de Manaus, Rio Branco está desenvolvendo uma forte estrutura de economia agroflorestal, não invasiva, sem desmatamento, aproveitando áreas já desmatadas e a valorização de potencialidades regionais. Madeira certificada – o Acre é o único estado a possuir uma empresa com licença ambiental para extração e processamento de mogno – castanha, da qual o Acre é um dos maiores produtores, peixes, suínos, ovos e carne bovina poderiam chegar a mercados internacionais a preço altamente competitivo, seja na costa ocidental da América do Sul, ao longo do Oceano Pacífico, seja no mercado asiático. Sem contar com o canal de escoamento da soja do centro-oeste e Amazônia ocidental.

Temor

O principal temor de autoridades e especialistas do estado é que o projeto atraia o veto de duas frentes distintas no Congresso: a bancada sulista, com medo de perder espaço na pauta de produções e a bancada ligada à Zona franca de Manaus, que sofreria grande concorrência em um momento em que já se encontra bastante debilitada. Só este ano, o Amazonas perdeu 16 mil empregos, a maioria nas empresas da zona franca.

No Acre, o perfil das empresas, entretanto, poderia ser bem diferente, voltado para o setor primário e não para tecnologia agregada em itens de consumo, como em Manaus.

União

Com a união de todos os segmentos sociais e políticos acreanos, o estado pode estar bem perto de alcançar uma mudança definitiva de patamar em sua economia.