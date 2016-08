Governo e Banco do Brasil levam crédito para produtores rurais

Encerrando o dia de atividades no Juruá, o governador Tião Viana esteve na Associação dos Produtores Rurais de Mâncio Lima, onde foi realizada a assinatura de crédito agrícola para produtores da região na tarde desta sexta-feira, 26.

O produtor rural Adão Ramos de Lima representou simbolicamente todos os beneficiados com a parceria entre governo do Estado e Banco do Brasil. Ele destacou que a liberação de crédito é fundamental para fortalecer e ampliar as ações na atividade rural.

“Vou usar esse dinheiro para investir em mecanização, para comprar aves e suínos para ampliar a criação de animais”, adiantou Adão de Lima.

Tião Viana disse que segue de mãos dadas com os trabalhadores rurais do Acre por reconhecer que a categoria segue firme batalhando, mesmo diante da crise que o país atravessa. “Temos uma crise mais política que econômica, mas no Acre estamos resistindo pela força do trabalho, pela vontade de vencer”, afirmou o governador.

Lourival Marques, gestor da Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof), ressaltou que o crédito é via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) do Banco do Brasil. “Isso é fundamental para auxilio do produtor. Com esse dinheiro ele pode comprar sementes, óleo diesel ou outros insumos que permitam ampliar sua renda e melhorar sua propriedade”, completou o secretário de Produção.

O deputado estadual Jonas Lima prestigiou a assinatura de convênio de crédito que tem valor estimado em R$ 1 milhão, no total. O parlamentar ressaltou que a agricultura familiar é importante o crescimento do município e para a melhoria de vida dos trabalhadores.