Rio Branco já arrecadou R$ 73 milhões em impostos

De 1º de janeiro a 27 de agosto, o rio-branquense já pagou um valor médio de R$ 73 milhões em impostos. Os dados fazem parte do site impostômetro, que realiza o cálculo aproximado com base nos percentuais de todas as contribuições, taxas e impostos.

O Estado do Acre teria arrecadado até o momento R$ 1,8 bilhão, representando 0,14% do total recolhido em todo o Brasil.

O volume de impostos arrecadados apenas por Cruzeiro do Sul chegaria a R$ 9,4 milhões. Em Sena Madureira, os impostos arrecadados chegam a R$ 1,7 milhão, enquanto Santa Rosa do Purus, uma das menores cidades, esse volume chega a R$ 261 mil.

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é o campeão valores conquistados. O Imposto de Renda (IR) é outro imposto que mais recolhe dinheiro, seguido pelo Cofins.

A soma leva por base a cobrança de vários impostos, entre eles o ICMS, IR, Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), taxas, previdências, Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS).

O medidor criado para aferir o volume de contribuição paga, o Impostômetro, foi criado pela Associação Comercial de São Paulo, pela Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT).