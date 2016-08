Segurança intensifica policiamento nas ruas da capital

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) em parceria com demais forças de segurança deflagraram neste fim de semana uma Operação Integrada com o propósito de coibir eventuais condutas delituosas na capital e no interior. A ação envolve também a Polícia Rodoviária Federal e o Exército Brasileiro, que trabalham de forma ostensiva nas vias federais que dão acesso ao Estado.

“Essas operações são apenas mais uma medida preventiva e repressiva de combate ao crime, adotadas dentro de um planejamento estratégico que se estenderá até o fim deste ano. Nós não vamos recuar, vamos seguir firmes no enfrentamento à criminalidade”, ressaltou o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias.

As operações são direcionadas por meio da análise criminal nos bairros com maior vulnerabilidade. Lugares esses em que foram intensificados o policiamento de maneira mais efetiva, durante o final de semana.

A ação policial conta com 373 homens que abordam veículos, ciclistas e pedestres em diversos pontos da capital e no interior.

Quatro pessoas já foram presas, duas delas na Baixada da Habitasa, em Rio Branco e outras duas, transitando na BR-317 em uma moto roubada, em Senador Guiomard.