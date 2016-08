Levantamento mostra Marechal Thaumaturgo entre os mais ineficientes municípios brasileiros

Uma plataforma lançada neste domingo, 28, pelo jornal Folha de São Palo mostra que neste ano eleitoral nenhuma cidade do Acre é eficiente sob vários aspectos. O Ranking de Eficiência de Municípios – Folha leva em conta indicadores de saúde, educação e saneamento para calcular a eficiência da gestão e apresenta dados de 5.281 municípios, ou 95% do total de 5.569.

Da lista onde não há eficientes, Cruzeiro do Sul desponta como a menos eficiente com nota 0,449 na média dos itens analisados. As cores da eficiência são verde escuro, verde claro, amarelo e marrom –mostrando eficiência, média eficiência, pouca eficiência e nenhuma eficiência. A maioria das cidades do Acre se enquadram em pouca ou nenhuma eficiência no levantamento da Folha.

Marechal Thaumaturgo, com 0,288 pontos, é um dos municípios menos eficientes do País. A mostra tentar traduzir quais prefeituras entregam mais serviços básicos à população usando menor volume de recursos financeiros.

Em nível nacional, na escala de 0 a 1, só 24% das cidades ultrapassam 0,50 e, por isso, podem ser consideradas eficientes. Pesquisa nacional do Datafolha mostra que só 26% dos brasileiros aprovam a gestão de suas prefeituras.

No topo do ranking está Cachoeira da Prata (MG), com 3.727 habitantes e heranças deixadas pelo passado industrial forte. Na rabeira estão cidades do Norte, Centro-Oeste e o Rio Grande do Sul.

O levantamento revela que nos 5% menos eficientes, com índice de até 0,30, o funcionalismo cresceu 67% entre 2004 e 2014, em média. A população aumentou 12% no período.

Em crise, os municípios espelham também alguns dos principais desafios do país, como o crescimento do gasto público, a dependência de verbas federais, a perda da dinâmica da indústria e a ascensão do agronegócio.