Moto Club e Atlético empatam e decisão será no Florestão

Moto Club e Atlético empataram por 2 a 2 nesse sábado no Castelão, em São Luís, no primeiro confronto entre as duas equipes pela fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D.

Marcos Paulo e Tiago Miracema marcaram os gols do Moto enquanto Alfredo e Eduardo anotaram para o Galo.

“Fizemos um bom jogo e poderíamos ter conquistado uma vitória. Agora é descansar e pensar na partida de volta para tentar garantir esse acesso”, disse o meia Careca.

Possibilidades do acesso

Atlético faz a partida de volta contra o Moto Clube, no próximo domingo, 4, às 17h, no Florestão.

O Galo conquista o acesso com uma vitória ou empates por 0 a 0 e 1 a 1.

Retorno

O elenco do Atlético retorna para capital acreana neste domingo, 28, e reapresenta-se ao técnico Álvaro Miguéis na segunda,29, no Frotão.

O lateral esquerdo Alfredo, com uma lesão no ombro, é o principal problema do Atlético para a partida.