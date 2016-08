Veja abaixo a agenda da candidata para esta segunda-feira 29-08-2016

8h - caminhada na Via Chico Mendes. Concentração em frente à JB Grill;

15h30 - caminhada no Belo jardim. Concentração em frente à Amazon Gás, na BR 364;

17h30 – reunião com apoiadores no bairro Vila Acre.