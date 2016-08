Rio Juruá baixa 10cm em 24h e nível ainda preocupa

O Rio Juruá em Cruzeiro do Sul, que havia apresentado uma aumento nos nível pluviométrico na última semana, voltou a apresentar vazante nesse final de semana. No sábado (27), o manancial estava com 2,74 metros e marcou neste domingo (28) 2, 64 metros, uma baixa de 10 centímetros em 24 horas. O menor nível do rio foi registrado no último dia 4 (2,56 metros), menor cota já dos últimos cinco anos quando iniciou a medição do manancial.

O coordenador da Defesa Civil no Acre, coronel Carlos Batista, informou que a situação preocupa e que o órgão mantém um monitoramento diário não só em Cruzeiro do Sul, mas em todo o estado.

O coronel diz que o tempo seco e a falta de chuvas deixam em alerta todos os órgãos que monitoram a parte hídrica do estado. “Ainda é muito baixo e preocupante. Estamos passando por um período de altas temperaturas e umidade relativa do ar baixa, apesar dessas pequenas precipitações pluviométricas, temos aí a pior seca da história”, afirma. Com informações G1.