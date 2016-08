Dilma responde a senadores durante julgamento; assista

A presidente afastada Dilma Rousseff faz, nesta segunda-feira (29/8), a sua primeira participação presencial no processo de impeachment. Mesmo sob o risco de enfrentar duros ataques de senadores adversários, a petista deve enfrenta o embate para se defender das acusações que pesam contra ela. A principal sustentação de Dilma é de que não cometeu crime de responsabilidade e que, por isso, sua condenação se trataria de “golpe”. Ela é acusada de ter publicado decretos que elevaram despesas mesmo quando a meta de economia do governo (superávit primário) estava sendo descumprida. E também de ter maquiado as contas públicas por meio das “pedaladas fiscais”, que são atrasos no repasse de recursos para cobrir empréstimos com juros subsidiados concedidos pelo Banco do Brasil a produtores rurais.