Acre teve segundo maior saldo de empregos em julho

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mais uma vez aponta o Acre com boa classificação no ranking nacional no quesito geração de empregos. Os últimos dados divulgados colocam o estado na segunda posição entre os que mais abriram vagas de contratações no mês de julho.

Segundo o Caged, houve 2.878 novos contratos e 2.113 demissões, o que fez o estado ter o saldo de 765 postos criados, ficando atrás apenas de Mato Grosso. Os resultados dão destaque para os setores de Serviços e Indústria de Transformação.

Em junho, o Acre aparecia em quarto lugar no ranking nacional de empregos formais, sendo que apenas oito tiveram saldo positivo naquele mês.

Vale ressaltar que a superação de contratações em relação à de demissões vem desde o mês de maio, quando o Acre registrou 2.201 admissões.