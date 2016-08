Se Dilma for derrotada, PT vai defender diretas já, diz Ex-ministro

Ex-ministro da presidente afastada Dilma Rousseff e militante do PT, Miguel Rossetto disse nesta segunda-feira (29), após o discurso em que a petista fez sua defesa no processo de impeachment que, “se o golpe passar”, “no dia seguinte”, seu partido e dirigentes de movimentos sociais vão iniciar uma mobilização pedindo eleições ‘Diretas já!”.

Rossetto disse ter “certeza” que a população não vai se conformar com o que chama de “um governo usurpador e ilegítimo, com uma agenda regressiva”, capitaneado pelo hoje presidente interino, Michel Temer.

Ele nega haver uma espécie de “fadiga” com as disputas entre PT e PMDB. “Até os vulcões adormecem”, avaliou. Para ele, a agenda do ajuste pregada por Temer levará a uma reação popular contra o peemedebista tão logo o processo de impeachment termine.

Rossetto, que está no plenário do Senado acompanhando a defesa pessoal que Dilma faz de seu mandato, disse que o discurso da petista foi “histórico” e que as perguntas feitas pelos senadores revelam que “inexiste qualquer elemento técnico para embasar o impeachment”.

Além de Rossetto, outros ex-ministros de Dilma, como Nelson Barbosa (Fazenda) e Aloizio Mercadante (Educação), acompanham a fala da petista no plenário. Com informações da Folhapress.