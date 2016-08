Acre terá apenas 13 mulheres candidatas à prefeitura nas Eleições 2016

Segundo dados do TSE, o número de mulheres representa 16,67% do total de postulantes ao cargo de prefeito, que são 78 candidatados. O Acre terá 13 mulheres candidatas ao cargo de chefe do executivo municipal nas eleições de 2016.

Ao todo, 725 mulheres devem correr aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador no estado, o que representa 32% dos candidatos.

Em todo o estado, 2.287 apresentaram seus pedidos para concorrer nas eleições de outubro, segundo o TSE. Do total de mulheres que estão na disputa majoritária, quatro já são consideradas aptas à concorrem nas eleições, e as outras nove ainda aguardam julgamento dos pedidos. Portanto, esse número de mulheres na disputa por cargos nas eleições ainda pode diminuir.

Para o cargo de vice-prefeito 16 mulheres apresentaram seus pedidos de candidatura no estado e outras 696 devem concorrer ao cargo de vereador. O partido que mais tem mulheres candidatas é o PMDB, com 76 candidatas e em segundo lugar o PP, com 69 mulheres.

O PEN tem apenas duas mulher candidata. Para o cargo de prefeito, o PMN possui apenas uma mulher, a candidata Maria Socorro Soares de Oliveira, não tendo nenhum candidato homem na disputa pelo pleito. Maria Socorro ainda aguarda julgamento do pedido de candidatura. Com Informações do G1