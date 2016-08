Depasa recebe mais de 400 chamadas em quinze dias de 0800

Com o objetivo de aprimorar o atendimento ao cidadão e proporcionar alternativas de comunicação para encaminhar ou solucionar alguma demanda, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) disponibiliza os serviços de 0800 e mensagens pelo aplicativo Whatsapp.

A implementação desses novos canais foram efetivados nos últimos quinze dias, quando a instituição recebeu mais de 400 chamadas de consumidores.

“Ordens de serviços, consulta a valores de faturas, relato de falta de água, denúncias contra desperdício e demais orientações podem ser feitas no horário entre 7 e 18 horas”, informa o diretor-técnico do Depasa, Anderson Mariano.

O gestor destaca que, em decorrência deste período de estiagem, o uso consciente da água exige uma atenção especial, e uma das ações mais solicitadas pela comunidade são os pedidos de intervenções para combater o desperdício.

“Orientamos os consumidores que informem aos atendentes o endereço completo, com o número da residência ou do local onde se dá o vazamento, além de um ponto de referência, para que a equipe de fiscalização possa atuar o mais rápido possível”, destaca Mariano.

Para entrar em contato com Depasa, o interessado deve utilizar o serviço de ligação gratuita, por meio do 0800 721 1314, e mensagens para o aplicativo Whatsapp, com o número 99238-0101.