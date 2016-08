Ministério dos Transportes anuncia plano de emergência no rio Madeira

O secretário executivo do Ministério dos Transportes, Fernando Fortes, prometeu ao governador do Acre, Sebastião Viana, acelerar o processo de desassoreamento dos rios Madeira e Abunã, na divisa de Rondônia com o Acre. Os dois rios são os maiores entraves da região.

Na última semana, o nível chegou a 10,04, complicando o transporte de balsas que fazem o transporte de caminhões e veículos que seguem pela BR-364, entre Rondônia e Acre.

O processo de desassoreamento dos rios é necessário para que a balsa que faz a travessia de veículos no local não encalhe, acabando com o risco de isolamento do Estado por via terrestre neste intenso período de estiagem. Fortes se comprometeu em agilizar os trâmites para que a obra comece; e Sebastião Viana disse que o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) terá todo o suporte necessário do governo acriano para a realização da ação de emergência.

Estiagem pode ser histórica segundo previsões

O processo de transporte de caminhões e veículos feito por meio de balsas nos rios Madeira e Abunã acontece de forma lenta. O transporte de balsa é a única forma de acesso aos distritos de Porto Velho e ao estado do Acre. Com a intensa estiagem, houve uma redução na capacidade de carga transportada na balsa, aumentando ainda mais a demora na travessia de veículos, principalmente de caminhões.

“A formação de bancos de areia é uma das maiores ameaças para a navegação, pois as balsas estão encalhando, proporcionando longas filas de motoristas na travessia dos rios”, disse o motorista Sebastião Oliveira, que depende da travessia. O mestre de obras Analdo Lima disse que é a primeira vez que testemunha uma cena de estiagem intensa na região. “Pode ser uma seca histórica que veio novamente para complicar a interligação dos dois Estados”, afirmou.

Tratores estão trabalhando na construção de rampas para facilitar o acesso de veículos das balsas. O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil dos estados do Acre e Rondônia estão monitorando o nível dos rios. Caso as balsas fiquem encalhadas por muito tempo, o Estado do Acre pode ficar isolado via terrestre.

De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), a estiagem ainda deve demorar por dois meses. Segundo dados do Sistema de Monitoramento Hidrológico, da Agência Nacional de Águas, o nível do Madeira, na ponta do Abunã, baixou 60 centímetros nos últimos dias, medindo 10,04 metros na última semana.

Dnit desmembrado

Em reunião com o governador Sebastião Viana, secretário executivo do Ministério dos Transportes, anunciou a implantação da Superintendência própria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre. Atualmente, o Acre está sob a jurisdição da Superintendência do Dnit de Rondônia. Com uma superintendência própria no Estado, todo o trabalho necessário pelo órgão no Acre terá seu processo mais agilizado, principalmente em relação à conservação da BR-364, que vai até Cruzeiro do Sul; e a BR-317, a Rodovia Interoceânica, que liga o Acre ao Peru.