Polícia Civil prende cinco pessoas por tráfico em Tarauacá

A Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar do município de Tarauacá, prendeu durante o fim de semana, cinco pessoas envolvidas em vários delitos. As prisões foram realizadas em cumprimento as medidas judiciais.

Durante a ação das policias nos bairros periféricos da cidade foram presos: Francisco Alex Bezerra lima, Valcineis de Castro Ferreira, José Romário de lima Félix, Sebastião Luiz de Oliveira Neto e José Gebson Amorim Rodrigues.

“Estamos realizando um trabalho pontual. Somente no período de cinco dias Já retiramos de circulação, mais de 25 pessoas que estavam em debito com a justiça. Estamos intensificando nosso trabalho principalmente o de investigação no sentido de identificar e prender pessoas que venham tentar contra a paz social”, observou delegado Jose Obethanio.