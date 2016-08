Coluna Bom Dia

IBOPE

Carnaval na Frente Popular, balde de água fria para a oposição. Assim pode ser avaliada a pesquisa do IBOPE divulgada ontem à noite, que aponta Marcus Alexandre com 57% das intenções de voto para a prefeitura da Capital.

Dobro

Pela pesquisa, ele teria quase exatamente o dobro das intenções de votos de Eliane Sinhasique, que aparece em segundo lugar, com 28%. A margem de erro é de quatro pontos percentuais.

Margem

Pela margem de erro, Marcus Alexandre poderia variar entre 53% e 61% dos votos. Eliane, entre 24% e 32%. Mesmo com a margem de erro, a situação é confortável é mostra que, se as eleições fossem hoje, poderia não haver segundo turno, o que seria algo raro no Estado.

Rejeição

Um dado muito interessante é a análise da rejeição: alvo de uma barragem de críticas, da associação permanente de seu nome com o PT, com Dilma, com Lula, com desmandos do partido, com a cor vermelha, enfim, com a crise da esquerda, o candidato Marcus Alexandre parece imune a essas armações.

Menor

Ele tem a menor rejeição entre os quatro candidatos, com 20%. Por exemplo, Eliane Sinhasique, do PMDB, tem 26%. A maior é do candidato da Rede. Ele não seria votado por 52% dos eleitores. Raimundo Vaz não receberia o voto de 45%.

Explicação

A melhor explicação para esses números está na própria pesquisa. A administração de Marcus Alexandre na prefeitura da Capital é considerada ótima ou boa por expressivos 62% dos moradores da Capital. Para 30% ela é razoável e apenas 5% a consideram ruim ou péssima.

Como?

A questão que se coloca para a oposição é: como enfrentar nas urnas um prefeito tão popular? A estratégia de esquecer os problemas da Capital e centrar no PT comprovou-se furada. Como, aliás, a coluna vinha alertando.

Propor

Talvez o maior problema da campanha de Eliane, até agora, é insistir no erro de derrotas passadas: apostar na crítica e não nas proposições. Bater de frente e não discutir alternativas.

Plano

A coluna até pensou que dessa vez seria diferente. Pela primeira vez a oposição apresentou um plano de governo factível, elaborado, sem ser arremedo ou cópia de outros locais. Poderia ser um bom ponto de partida para um debate sobre Rio Branco. Não está sendo. Nas redes sociais, nas caminhadas, até na TV o que se vê é ataque pessoal, é crítica, é enfretamento.

Surfe

Enquanto isso, Marcus Alexandre surfa na onda da aprovação popular, tem uma campanha pé no chão, não se arriscar a confrontos inúteis, não aceita provocação, não cai em armadilhas, mostra o que fez e o que fará.

Cor

Ou seja, enquanto a oposição está discutindo a cor da campanha do adversário, deveria estar debatendo o que pode fazer para alavancar a candidata. Com os recentes acontecimentos em Brasileia e Cruzeiro do Sul, o discurso da moralidade não está mais nas mãos do PMDB, como os números mostram.

Fracasso

A pesquisa ainda mostra outras lições. Uma delas é o equívoco da candidatura de Raimundo Vaz. O PSDB vai sair dessa disputa muito, mas muito menor do que entrou. Um partido que perdeu eleições no Acre por décimos percentuais, não pode se sujeitar a ficar na faixa dos 5% dos votos. É simples assim.

Rede

Outro equívoco é a candidatura do professor Carlos Gomes. A ex-ministra Marina tem um nome a zelar, um patrimônio político e moral conquistado com uma vida de lutas, de ética, de coerência, de respeito. Ela não pode se sujeitar a ter, em sua terra, 1% dos votos. A repercussão nacional disso será desastrosa para seu futuro.

Conselhos

Não é de hoje que Marina vem sendo mal aconselhada. No Acre, perdeu apoios, mas manteve o imenso respeito a tudo o que representou em sua extraordinária história de vida. Tudo isso ameaçado por escolhas equivocadas e politicamente insustentáveis.

Vice

Um acerto da chapa de Marcus Alexandre foi a escolha da vice, Socorro Neri. Ela vem agregando, vem somando, está bem vista nas redes sociais, vai buscando seu espaço, dentro do que é correto, sem querer aparecer. A hashtag #MarcusAlexandreeSocorroNeri bomba nas redes.

Desculpas

Hoje será o dia das desculpas esfarrapadas. Vamos ver as explicações dos que ficaram mal no IBOPE. Acusar a TV Acre de governista é ficção; o IBOPE de petista é maluquice; buscar cálculos mirabolantes para transformar o ruim em bom, não dá para passar no Enem. Tá difícil a coisa.

Rapidez

Rapidamente, a pesquisa do IBOPE já virou peça de divulgação de Marcus Alexandre nas redes sociais. A campanha trabalhou rápido, como deve ser na internet.

Caminho

É importante lembrar que eleição é como o programa do Chacrinha: só acaba quando termina. Não tem nada ganho, não há nada definitivo. Os números de hoje podem se dissolver amanhã. Tudo o que é sólido se desmancha no ar. Mas não será tão fácil assim mudar esse cenário. Isso é fato.

Curta

Em uma campanha de tiro curto, não há tempo para pensar muito, só para agir. Ou a oposição corrige rumos agora, de imediato, ou ficará muito difícil.

Brigas

Claro que as brigas entre os partidos oposicionistas têm a ver com essa situação. Claro que a falta de unidade tem sido fator problemático. Esse ônus a oposição deve carregar.

União

Do outro lado, a Frente Popular é o exemplo da paz, da unidade. Coligações proporcionais que agradaram todos os partidos, um candidato leve e popular, um clima de otimismo como poucas vezes se viu.

Quatro Bocas

A Polícia Federal entrou firme na investigação da morte de um candidato do PSDB nas Quatro Bocas. Mas ontem teria surgido um forte indício de que o crime teria sido passional. Coisas do Acre.

Baixaria

Exatamente no dia em que sairia a pesquisa do IBOPE, alguns sites dispararam matérias de baixaria explícita contra o candidato Marcus Alexandre. A maioria dos ataques não chegou ao fim do dia de pé. Bobagem, só para acirrar o ódio nas redes, com os incautos que disseminam essas aberrações.

Soltos

Depois de oferecerem casas em garantia da fiança, os dois acusados de crime eleitoral em Cruzeiro do Sul passam a responder a investigação em liberdade. Mas a cada dia a coisa fica mais feia.

Bittar

Ontem, apareceu a história de que o ex-deputado Marcio Bittar estaria incentivando o motim no PSDB de Cruzeiro do Sul e que Edson de Paula seria o seu homem de confiança no partido no Juruá. Se comprovado, será um problema a mais.

Abriu a boca

Um empresário, ligado ao suposto esquema de licitação para contratos temporários em prefeituras do interior teria aberto a boca em depoimento ao MP. E entregado como funcionava a história toda, quem recebia, quem pagava, quem cobrava.

Feia

A situação poderia ficar feia para prefeituras de Bujari, Plácido de Castro, Brasileia e Acrelândia. No Bujari, a situação estaria quase para explodir. Envolveria contratos da ordem de R$ 2 milhões.

Investigação

Outra investigação que conta com a atenção do MP é a do incêndio dos ônibus escolares de Senador Guiomard. E o caso pode dar uma reviravolta. Um passarinho contou aos promotores uma história de um contrato de seguro dos veículos, que dá assas á imaginação…

Debate

Dirigentes do Sistema S – SESC, SESI, SEST, SEBRAE estariam propensos a propor um debate com os candidatos a prefeito da capital. Pode ser boa ideia.

Dilma

Há que se reconhecer o esforço, a paciência e a integridade demonstradas pela presidente Dilma, em seu longuíssimo interrogatório no Senado. Dilma foi firme, superou os seus problemas notórios de comunicação e, em certos momentos, deu respostas demolidoras a seus acusadores.

Repercussão

O depoimento e o debate estão tendo ampla repercussão no exterior. Aqui, arte da mídia edita o acontecido do jeito que quer.

Jorge Viana

Mais uma vez, o senador Jorge Viana se destacou no debate, ontem, reiterado que Dilma poderá, sim, recorrer ao STF se for cassada pelo que chama de “golpe” no Senado.

Trabalho

Apesar das crises econômica e ambiental que assolam o Estado, o Acre obteve ontem destaque positivo com a geração de 410 postos de trabalhos no campo. É o ´agronegócio´ acreano segurando as pontas, segundo o Dieese.

Trabalho II

Tradicional no setor agropecuário, o Estado de Rondônia ficou em segundo com a geração de 148 postos e do Amapá com a criação de 92 postos de trabalhos. É isso aí: a rota é pelo campo.

Escolas

As escolas particulares perderam de 10% a 12% das matrículas em 2016, conforme divulgou a Federação Nacional das Escolas Particulares. No Acre, no entanto, a situação se manteve estável….

Frágil

….dando mais um indicativo de que a economia local não é tão frágil assim quanto pregam os pessimistas de plantão.

Famílias

De toda forma, Marina Silva vem conseguindo alguns feitos, tipo unir famílias rivais no nordeste. No último palanque, ontem em Olinda, estavam os Campos, Silva e Arraes.

Defesa

Jorge Viana vem lamentando o andamento do processo de impeachment de Dilma Rousseff, onde Inês é praticamente já morta. “Acho que do ponto de vista da história, os fatos se impõe sobre as versões. Além de defender seu mandato e sua história, Dilma veio aqui defender a democracia”, afirmou Viana ontem pela manhã.

Triste

Para ele, se confirmado o afastamento definitivo da presidente, será “um triste capítulo da história” do país.