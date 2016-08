Crise afeta pouco escolas privadas do Acre, diz federação

A crise econômica que afeta o Brasil desde 2015 tem atingido negativamente muitos setores da cadeia produtiva e do mercado financeiro. Na área de ensino privado, o impacto foi percebido pelas escolas particulares diante da perda de 10% a 12% das matrículas em 2016, conforme divulgou a Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep).

O sindicato similar de Roraima informou que o segmento se manteve estável e não apresentou redução no número de alunos matriculados. Segundo ela, a educação é considerada prioridade em Boa Vista e as escolas se organizaram com planos que ofertam descontos e bolsas. Além de Roraima, o estado do Acre também manteve o quantitativo de alunos estáve

A situação das escolas particulares de Manaus a evasão de alunos é considerada alta.

Um dos principais argumentos apresentados pelos pais para manter os filhos no ensino privado é a garantia de que não haverá greves de profissionais, e que as aulas serão desenvolvidas no tempo previsto, com uma grade curricular que inclui opções além das oferecidas pela grade da rede pública, envolvendo esporte, cultura, disciplinas e atividades extras.

Na realidade nacional, o maior registro de saída de estudantes de estabelecimentos privados ocorre nas famílias das classes C e D, sendo as que mais sentiram os ganhos de poder aquisitivo antes da crise e da desaceleração econômica, conforme identificou a Fenep.