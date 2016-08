Acre é campeão de fumantes

O Acre é o segundo estado com maior número de fumantes do Pas. Nada menos que 18,8% da população fuma. Paraná vem em seguida com 18,1% de habitantes que fazem uso do tabaco. O terceiro é Mato Grosso do Sul, com 17,8%.

No entanto, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que o número de fumantes está diminuindo no País inteiro. Responsável por mais de 50 enfermidades cardiovasculares e respiratórias crônicas, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo mundo. O cigarro está relacionado ainda a mais de 60% dos óbitos associados a doenças não transmissíveis, conforme dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Hoje, 30% das mortes por câncer de boca, 90% das mortes por câncer de pulmão, 25% das mortes por doenças de coração, 85% dos óbitos por bronquite e enfisema e 25% das mortes por derrame cerebral são causadas pelo tabagismo, segundo a OMS. São mais de cinco milhões de mortes no mundo associadas ao cigarro, 200 mil só no Brasil.

Para o Sistema Único de Saúde (SUS), o custo total atribuído ao tabagismo é de quase 21 milhões que se referem, além da assistência médica, à perda de produtividade e morte prematura. Doenças cardíacas, doenças pulmonares crônicas, câncer de pulmão e Acidente Vascular Cerebral (AVC) são responsáveis por 83% desses gastos atribuíveis ao tabaco.

De acordo com orientações médicas, o cigarro pode causar impotência sexual no homem, complicações na gravidez, aneurismas arteriais, infecções e doenças respiratórias, úlcera do aparelho digestivo, trombose vascular, entre outras doenças graves.