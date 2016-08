IBOPE mostra Marcus Alexandre com 57% dos votos. Eleição pode acabar no primeiro turno

A TV Acre divulgou ontem à noite o resultado da Primeira Pesquisa do IBOPE para as eleições à prefeitura de Rio Branco. Pelos números, o prefeito Marcus Alexandre, da Frente Popular, lidera com folga a campanha pela reeleição, com 57% dos votos. Se a eleição fosse hoje, ele estaria eleito no primeiro turno.

Sua principal adversária, a deputada Eliane Sinhasique, do PMDB, teria 28%, a metade das intenções de voto do líder. Em terceiro lugar ficaria Raimundo Vaz, do PR, com 4% e em último, Carlos Gomes, da REDE, com 1%.

PESQUISA IBOPE – REDE AMAZÔNICA DE TV

PREFEITURA RIO BRANCO

- Marcus Alexandre (PT) – 57%

- Eliane Sinhasique (PMDB) – 28%

- Raimundo Vaz (PR) – 04%

- Carlos Gomes (Rede) – 01%

- Branco/nulo – 05%

- Não sabe/não respondeu – 05%

O Ibope ouviu 602 eleitores entre os dias 25 e 28 de agosto. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) sob o protocolo Nº AC-04434/2016.

Na pesquisa espontânea, Marcus Alexandre é citado por 44% dos eleitores, ao serem perguntados em quem votarão para prefeito. Eliane Sinhasique tem 15% de menções espontâneas e Raimundo Vaz, 3%. Carlos Gomes não pontua nesse tipo de pesquisa.

O candidato da Rede, Carlos Gomes, é o que aparece com maior rejeição, de 52%, seguido de Raimundo Vaz, com 45%. Eliane Sinhasique, com 26%. Marcus Alexandre é o menos rejeitado, com índice de 20%.

Para 62% dos eleitores da capital, a gestão de Marcus Alexandre é considerada ótima ou boa, contra 5% que a consideram ruim ou péssima. Eis os números da avaliação da gestão de Marcus Alexandre na prefeitura.

AVALIAÇÃO DA GESTÇAO DE

MARCUS ALEXANDRE NA PREFEITURA DA CAPITAL

Ótima/boa – 62%

- Regular – 30%

- Ruim/péssima – 05%

- Não sabem avaliar – 02%