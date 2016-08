Veja abaixo a agenda do candidato para esta terça-feira 30-08-2016

9h – Visita aos comércios do bairro Estação Experimental (concentração na sede do Detran)

15h - Visita ao bairro Cadeia Velha

17h – Caminhada no Calçadão do Terminal Urbano

19h – Reunião com moradores do bairro Cidade Nova