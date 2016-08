Policia Rodoviária detém estrangeiros em situação ilegal

Policiais Rodoviários Federais interceptaram neste domingo, 28, ) seis nepaleses tentando entrar ilegalmente no Brasil pela BR 317, em Xapuri, interior do Estado.

Segundo a PRF, os imigrantes foram detidos em dois táxis que passavam em frente a Unidade Operacional no momento da fiscalização.

Ainda de acordo com a PRF, os estrangeiros receberam atendimento necessário, e depois foram colocados à disposição da polícia judiciária.

Os taxistas também foram detidos por “transportar para o Brasil estrangeiro sem a documentação em ordem”, de acordo com o art. 125 do Estatuto do Estrangeiro.