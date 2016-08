TRE-AC realiza parceria com FAAO para cadastrar mesários voluntários

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) fortaleceu parceria com a Faculdade da Amazônia Ocidental (Faao) a fim de cadastrar mesários voluntários para atuarem nas Eleições Municipais de 2016.

A secretária da Escola Judiciária Eleitoral Evandro Marques de Souza, Deborah Cavalcante, esteve reunida com a coordenadora de Pós-graduação e Extensão da Faao, Vânia Sabino, na tarde desta segunda-feira, 29, para apresentar a proposta de cadastramento dos estudantes daquela instituição. “É importante que eles tenham consciência de fazer parte da cidadania do nosso país e colaborem para que essas eleições tenham êxito”, considera Vânia Sabino.

O TRE possui também convênio com a Universidade Federal do Acre (Ufac) e Faculdade de Desenvolvimento Sustentável de Cruzeiro do Sul (Ieval).

Os estudantes que participarem do programa de Mesário Voluntário terão alguns benefícios, como folga dobrada na jornada de trabalho, desempate em concurso do TRE e certificado de 30 horas que pode ser empregado nas atividades complementares à graduação.

Estudantes de outras instituições de ensino e eleitores em geral também podem participar das Eleições 2016 como mesário. Basta acessar o Canal do Mesário, no link http://www.tre-ac.jus.br/eleitor/mesario-voluntario-1, e preencher o formulário de inscrição.