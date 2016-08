Coluna Social Charlene Carvalho 30-08-2016

Registro do almoço, em Brasília, dos pastores Agostinho Gonçalves Ribeiro, Alan. AdCarlos e Antônio Carlos, da Igreja Batista do Bosque, com o deputado federal Alan Rick.

Michele Miranda, com a mãe Conceição Oliveira, comemorou o aniversário no último sábado, 27, do jeito que mais gosta: ao lado da família e dos amigos.

Nena Moreira, com a filha Renata Moura Rotta. DNA de beleza e simpatia raro de ser ver hoje em dia.

Senador Jorge Viana com a presidente afastada Dilma Rousseff, ex-presidente Lula e José Eduardo Cardozo em um dos intervalos do interrogatório de Dilma, ontem no Senado.

A beleza e a exuberância de Socorro Bessa dispensa comentários

Pausa para a selfie do casal Hériko Rocha e Ana Lara Beserra Braga

ERA UMA VEZ

A notícia da separação do agora ex-casal William Bonner e Fátima Bernardes é daquelas que a gente não gosta de ouvir e, talvez porque eles sempre estiverem presentes nos lares brasileiros, parece que foi alguém próximo que pediu o divórcio.

Mas as fãs do Tio Bonner, como ele é conhecido nas redes sociais, estão bem animadas.

NA REDE

A separação, é claro, virou o assunto mais comentado do twitter Brasil e deixou a timeline mais animada depois de um dia chato com impeachment, impeachment, impeachment.

Aliás, o Sensacionalista disse que o anúncio da separação foi exatamente para desviar o foco do interrogatório no Senado. O certo é que as hastag são hilárias. Isso sem contar os comentários. Ô povo criativo!

FAROL

Os apaixonados por Jesus e por adoração tem encontro marcado nos próximos dias 09 e 10 no auditório da FAAO, na Conferência Farol com Laura Souguellis. As inscrições online já estão encerradas, mas você ainda pode fazer sua inscrição na sede da Jocum Acre no conjunto Tropical. Informações: 3224-6682.

FRIO?

A previsão do tempo para hoje e amanhã indica que teremos até chuva de granizo. Vamos aguardar. De minha parte já estaria satisfeita só com a chuva para molhar a terra, aguar as plantas das nossas ruas e mandar essa fumaça para aquele lugar que você bem sabe qual é.

CARTEIRA

Tatiane Castro é uma amiga mais virtual que presencial, mas tenho por ela um grande carinho. Ontem ela obteve uma grande vitória: passou na prova do Detran e está habilitada para dirigir.

Tati é um bom exemplo. Ela sabe dirigir, mas sempre ficava nervosa no teste oficial. Apesar disso, nunca saiu por aí dirigindo sem carteira. Parabéns, amiga!! Você merece.

TESE

Quem já leu parte da tese da professora Letícia Mamed que trata da imigração de haitianos para o Brasil via Acre, garante que é um trabalho de altíssima qualidade, não só porque é bem escrito, mas porque em uma profunda pesquisa sobre o tema, que vai muito além do que foi feito até hoje. Sucesso pra ela.

Teatro

Tem a boa mão de Moisés Alencastro na produção, a vinda da peça ‘Como Ter Sexo a Vida Toda Com a Mesma Pessoa” com a atriz Tania Bondezan. Vista por mais de 50.000 espectadores, a comédia tem forma de um seminário e nele Tania Bondezan conduz a plateia numa divertida e instrutiva dissertação sobre a difícil arte de conviver. Interessou? Liga 99954-6310.

O Espetáculo será apresentado no Teatro Plácido de Castro, às 21h do sábado, 10 de setembro e 18h do domingo, dia 11.