“Essa pesquisa não representa a realidade”, diz coordenador do PMDB

O PMDB reagiu com descredito diante da pesquisa divulgada pela Rede Amazônica, que apresentou o candidato do PT Marcus Alexandre, com 57% das intenções de votos e deixou Eliane Sinhasique (PMDB), com 28% da preferência do eleitorado.

Para dirigentes do “glorioso”, os números não refletem a realidade da campanha eleitoral. Pádua Bruzugú, coordenador estadual do PMDB falou em nome da Coligação “Rio Branco do Futuro”, encabeçada por Sinhasique e contestou os números apresentados.

Ele disse que os percentuais apresentados não representam a realidade e que o IBOPE, instituto contratado para elaborar a pesquisa nunca acertou um percentual em eleições no Acre.

” Nessa pesquisa ninguém acredita. O Ibope sempre errou. Esses números divulgados não representam a realidade, o Marcus não possui esse percentual divulgado”, contestou Pádua.

O dirigente partidário revelou que a Coligação vai levar em conta uma pesquisa encomendada pelo próprio partido, que contratou o Instituto DELTA para aferir as intenções de voto na capital. Segundo ele, caso essa pesquisa mostre o mesmo cenário desfavorável a campanha de Sinhasique, aí sim, a “Luz de alerta” na casa peemedebista será acesa.

” Vamos acreditar na nossa pesquisa que vai ser divulgada na próxima sexta feira. Se tiver ruim pra gente, aí sim, vai acender a luz de alerta. Aliás, a gente já sabia dessa pesquisa ha quatro dias atrás. Eles (FPA), comemoraram dizendo que o prefeito está eleito no primeiro turno, mas ainda tem muita campanha pela frente”, observou ele.