Ermício: pesquisa mostra fruto do trabalho e da popularidade de Marcus Alexandre

Falando em nome da Frente Popular, o presidente regional do PT, Ermício Sena, disse hoje que a pesquisa do IBOPE divulgada ontem e que aponta Marcus Alexandre com 57% das intenções de voto na capital reflete exatamente o que a população pode sentir nas ruas: um clima de confiança e de otimismo, fruto de um trabalho bem feito.

Para Ermício, os números e a grande vantagem de Marcus Alexandre mostram o resultado do trabalho firme do prefeito nos quatro anos da administração, de sua competência e da aprovação dos moradores a suas propostas e a seu estilo de trabalhar, junto com a comunidade todos os momentos.

Disse também que a presença do governador Tião Viana tem sido fundamental, tanto no apoio às ações do prefeito como na campanha e ressaltou a importância da unidade da Frente Popular, de todos os partidos integrantes da ampla coligação, que se sentem participantes e integrados à campanha, levando o nome de Marcus Alexandre a todos os cantos do município.

Ermício disse que a vantagem de Marcus Alexandre deve servir não como a palavra final, mas um incentivo ao trabalho e ao entusiasmo ainda mais intensos, para ampliar os esforços de fazer a mensagem de Marcus Alexandre chegar a cada eleitor, a cada rio-branquense.

“Quando se vê a desunião e os escândalos internos da oposição, fica claro para o cidadão qual é a melhor opção, a mais certa, a mais ética, É isso que propomos, uma política séria, comprometida com a melhoria e com o futuro do Acre. É muito bem ver a população entender, apoiar e participar dessa conquista”. Ermício destacou também o trabalho de toda a equipe de campanha, da coordenação, da candidata a vice, Socorro Neri, dos candidatos e vereador e, principalmente, de Marcus Alexandre, que com 62% de aprovação, é hoje um dos prefeitos mais populares do país.

Surpresa

“A gente não esperava uma vantagem tão grande”, diz coordenador da campanha da FPA

Se para o PMDB os números da pesquisa IBOPE abaixo do esperado em relação a candidatura de Eliane Sinhasique, para o PT a vantagem em favor de Marcus Alexandre também foi uma surpresa.

Foi o que disse Gabriel Forneck, coordenador geral da campanha da FPA em Rio Branco, ao comentar o resultado da pesquisa divulgada na última segunda feira (29), onde o candidato Marcus Alexandre apareceu com 57% das intenções de voto.

“A gente não esperava um índice tão alto; esperava uma vantagem sim, mas não tão grande”, revelou Forneck ao comentar a pesquisa.

Ele disse que o resultado da pesquisa mostra a realidade do trabalho que vem sendo realizado pela equipe de Marcus Alexandre mas que de forma alguma vai servir como motivo para relaxar em relação a campanha eleitoral.

Na mesma noite em que a pesquisa foi divulgada, a coordenação da campanha reuniu a militância para barrar a euforia e cobrar empenho e determinação mostrando que mesmo com a dianteira no levantamento do IBOPE, nada está definido.

” Ontem mesmo reunimos a militância para pedir mais empenho e barrar essa euforia. Vamos continuar com o pe´no chão, até porque já teve situação em que tudo era favorável pra gente e quando abriu a urna, acabamos derrotados”, lembrou Forneck, se referindo a eleição de 1996, quando o PMDB derrotou o PT, que na época liderava as pesquisas com Marcos Afonso.