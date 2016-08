Petecão constrange colegas ao questionar Dilma

Um dos momentos mais constrangedores do longo depoimento e interrogatório da presidente afastada Dilma Rousseff no Senado, ontem, foi protagonizado pelo senador acreano Sérgio Petecão (PSD), que chegou a recoltar muitos colegas que, como ele, defendem a saída da presidente.

Depois de começar dizendo que se solidarizava com Dilma em sua posição de ré, Petecão alegou que “no momento atual é impossível não rememorar a frase dita por Dilma de que se faz o diabo para ganhar uma eleição. A senhora teria condições de dizer que pacto foi feito com o diabo para chegar à reeleição? Porque deu tudo errado. Não seria melhor ter feito um pacto com Deus?”, questionou?

O senador perguntou ainda se a presidente afastada Dilma Rousseff concordava com a afirmação de alguns parlamentares que a defendem de que o Senado não tem moral para julgá-la e de que a Câmara é composta por bandidos.

Serena, sem se deixar envolver pela provocação, Dilma respondeu que não iria comentar porque não falou as afirmações mencionadas por ele. “Não falei uma barbaridade dessas a respeito das pessoas, principalmente dos senadores dessa casa”, afirmou. “Se não eu não estaria aqui. Estou aqui porque acredito que é possível que a gente extraia daqui princípios democráticos”, completou. Sobre a questão do tal pacto, a presidente ignorou a armadilha, apenas dizendo que nunca falou tal frase e não sabia a que o senador se referia.

Em off, o senador acreano foi muito criticado e a avaliação é que ele proporcionou um grande momento para a presidente se destacar em sua defesa.