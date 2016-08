Novos agentes iniciam capacitação em Rio Branco

Os 150 aprovados no processo seletivo simplificado do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) deram início na manhã desta terça-feira, 30, a uma capacitação para aprender várias técnicas de vigilância, guarda e escolta de presos e conhecer o funcionamento do sistema prisional.

Os novos agentes penitenciários receberão 120 horas de aulas no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps). É a etapa final para a nomeação dos aprovados.

“Neste período, de aproximadamente duas semanas de curso, os agentes irão aprender técnicas de algemas, manuseio de tonfa [bastão], técnicas de imobilização, rotina de um sistema prisional, além de Lei de Execuções Penais, direitos humanos e gerenciamento de crise”, destacou o diretor-presidente do Iapen, Martin Hessel.

Hessel diz ainda que esse reforço configura o fortalecimento do sistema prisional e da segurança pública. “Já havíamos planejando a admissão de novos agentes, para se somarem aos que já atuam no sistema. Porém, neste momento turbulento que passamos, foi necessário realizar esta contratação de caráter urgente”, afirmou.