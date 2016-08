Lewandowski diz que votação não passa desta quarta

De acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, a votação final do impeachment da presidenta Dilma Rousseff não passará desta quarta-feira (30). Ele explicou que o rito desta terça-feira inicia com o debate entre os advogados de defesa e a acusação, que tem, ao todo, 5 horas para a fase.

Após os debates, iniciam os pronunciamentos dos senadores. Já estão inscritos 66 parlamentares para falar. Cada um terá 10 minutos.

Desta forma, a previsão inicial é de os debates do dia de hoje durem 18 horas e meia, sem levar em conta os intervalos previstos para almoço e jantar.