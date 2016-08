Ex mototaxista é preso acusado de estuprar menor de 11 anos

Na manhã desta segunda-feira (29). Luiz Cordeiro, conhecido por “Luiz Mambira”, de 51 anos de idade, foi preso pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul (AC) suspeito de ter praticado um estupro contra uma menor de 11 anos. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Luiz Tonini, a menina era vizinha do acusado, e estava sozinha em casa com um irmão de 08 anos no momento que o crime aconteceu.

“Houve o relato da vítima e de algumas testemunhas. Ela bastante atormentada buscou auxílio dos profissionais do conselho tutelar e da delegacia. Foi realizado todo procedimento necessário, em termos de ajuda, aparato psicológico e o próprio exame de corpo delito, e foi constatado de fato a ocorrência do crime, e tão logo houve a junção de provas foi representado pela prisão do mesmo”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, o caso aconteceu no mês de dezembro, e o suspeito fugiu para Rio Branco quando soube que estava sendo procurado.

“Ao ter conhecimento que estava sendo procurado pela polícia o Luiz Cordeiro se evadiu do município, tomando o caminho da cidade de Rio Branco. Houve, na época, algumas diligências para captura-lo lá. E hoje os policiais estavam transitando no Centro da cidade , fazendo algumas intimações, e se depararam com o suspeito. Ele será interrogado, e tão logo a gente conclua o procedimento ele será encaminhado para prisão”, relatou.

A criança contou na delegacia que estava sozinha com o irmão, quando foi agarrada a força. O suspeito nega qualquer envolvimento no caso.

“Nunca, eu nunca encostei um dedo nessa criança. Eu sou casado, tenho filhas, e preservo meu casamento. Nunca, nunca encostei um dedo nessa criança. Um outro vizinho era acostumado a ver ela atrás da Igreja com um tal de ‘Peroba’, nunca faria nada”, alegou o acusado.