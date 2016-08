Tribunal de Contas do Estado doa computadores para escolas do interior

Entre os dias 15 e 26 de agosto, o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) doou cerca de 30 computadores para diversas escolas do interior do Estado do Acre. Os municípios que receberam os equipamentos foram: Rio Branco, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Senador Guiomard, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá, Feijó e Sena Madureira. A equipe foi composta pela Conselheira Presidenta do TCE/AC, Naluh Maria Lima Gouveia, e os analistas de controle externo Luís Gustavo Maia e Arão Andrade Cavalcante.

O analista Luís Gustavo Maia, explica de que forma foi feito o procedimento.

“O trabalho é fruto de uma auditoria operacional coordenada pelo Tribunal de Contas da União. Foi realizada em 2013 e 2014. Em 2016 foi feito um monitoramento e durante o trabalho foram verificadas as dificuldades das escolas e a necessidade de aquisição de alguns computadores. O Tribunal de Contas dispunha de alguns computadores que não estavam sendo usados, solicitamos então a doação desses computadores para as escolas auditadas”.

Em parceria com o Tribunal de Contas da União, servidores do TCE/AC participam de um curso de Monitoramento Coordenado. O objetivo principal da capacitação é de gerar estruturas para a realização da etapa de monitoramento das determinações e recomendações dirigidas aos órgãos responsáveis nas deliberações proferidas nos processos de Auditoria Coordenada do Ensino Médio realizada em 2013 e para o exame de estratégias relacionadas à Meta 3 do atual Plano Nacional de Educação (PNE). Nos dias 29 e 30 de setembro os analistas Luís Gustavo e Arão Andrade participam de uma oficina relacionada ao Monitoramento Coordenado em Salvador/BA.