Justiça Eleitoral notifica Ilderlei Cordeiro e registro de candidatura está ameaçado

Por determinação da juiza Adamarcia Nascimento Machado, da 4ª zona eleitoral do TRE do Acre, o candidato Ilderlei Cordeiro (PDBD) foi notificado para que apresente defesa diante de representação onde aparece como acusado pelos crime de corrupção eleitoral e abuso de poder economico.

Na mesma notificação foi incluido também o candidato a vice da coligação “Juntos por Cruzeiro”, Zequinha Melo Lima (PP).

Pelo documento recebido, Ilderlei tem, a partir da notificação, um prazo de cinco dias para apresentar defesa formal na ação onde é pedida a cassação do registro de sua candidatura á prefeitura de Cruzeiro do Sul.

O TRE se manifestou no processo depois de receber ação apresentada pela Coligação do PSDB/REDE Sustentabilidade, que solicitou á justiça eleitoral a investigação dos crimes imputados e a consequente cassação do registro de sua candidatura.

Além dessa notificação, o candidato Ilderlei pode enfrentar outra ação da mesma natureza, que será apresentada pela Promotoria Eleitoral do MPE.

O que motivou o pedido de cassação

A ação apresentada na justiça eleitoral tem como base um flagrante da Polícia Federal que onde foram presos o ex-chefe de gabinete da prefeitura de Cruzeiro do Sul, Mário Neto e do ex-presidente municipal do PSDB, Edson de Paula, detidos no momento em que,segundo a investigação, tentavam repassar 5 mil reais para um candidato a vereador do PSDB, para que desistisse de sua candidatura e passasse a apoiar a coligação Juntos Por Cruzeiro.

Mário Neto e Edson de Paula passaram uma semana presos e só ganharam a liberdade depois que deram á justiça imóveis como garantia de pagamento da fiança de 88 mil arbitrada pela magistrada.