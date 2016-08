Menor é morto no Instituto Sócio Educativo de Cruzeiro do Sul

O interno do Instituto Sócio Educativo (ISE), de Cruzeiro do Sul (AC), Anderson da Silva Paixão, de 17 anos, foi morto dentro da unidade na noite de segunda-feira (30), por volta das 20h. O crime foi cometido por outros internos que estavam na mesma cela, com idades de 16, 17 e dois com 18 anos. O jovem estava no local há três dias, mas já era a segunda vez que passava pela unidade.

Segundo a família, Anderson era usuário de drogas e roubava constantemente para manter o vício. O crime mais recente foi um furto de um celular de uma professora no município de Porto Walter (AC). O menor estava, entre as 18h e 20 h, com os outros quatro rapazes em uma das celas sendo, e após um desentendimento, que ainda não foi revelado pelos agressores, o crime ocorreu.

A mãe de Anderson, que inclusive tem um outro filho menor de 15 anos internado na casa de medidas, mora no bairro da Sanacre. Ela estava inconformada com a morte do filho, pois havia o deixado aos cuidados do estado. Ela pretende entrar com uma ação na justiça.

“Como é que uma pessoa vai matar uma outra pessoa dentro de um presídio daquele, com um monte de segurança. Eu procurei tanto ajuda para meus filhos, para tentar livrá-los dessa vida. Queria que colocassem eles em uma clínica para sair desse vício das drogas. Eu estava vendo a hora de tanto furto, que eles estavam fazendo, irem presos”, relatou a mãe.

Eliana contou que se sente culpada por ter pedido para justiça tomar conta de seu filho.

“Me arrependo muito, muito mesmo, porque eu pensei que ele lá estaria muito mais seguro do que aqui, e agora acontece isso. Tenho medo até do meu outro filho que está lá, o que podem fazer com ele também, quando ele souber”, disse emocionada.

Em coletiva a imprensa, o diretor do ISE, Vanilson Barbosa, lamentou a situação e disse que os agentes ao perceberem a situação ainda tentaram reanimar o menor, mas sem sucesso.

“No momento da ocorrência tinham quatro agentes de plantão, e eles durante a ronda perceberam o ocorrido, é tanto que quando tiraram ele , ele ainda estava respirando, foi feito todo um procedimento pela nossa equipe antes da chegada do Samu, para tentar reanimar o interno. A gente vive em um sistema que é necessa´rio um efetivo bem maior, mas é impossível ter um agente de segurança 24 horas na frente da cela”, explicou o diretor.

De acordo com Vanilson Barbosa, a maioria dos envolvidos no crime já tinham algumas passagens pelo ISE. Vanilson também destacou que o Instituto sócio educativo também está dando apoio psicológico e auxílio funeral à família.

“ A família já foi atendida pela nossa equipe técnica, com psicólogo, assistente social, que estão a disposição nesse momento lamentável. O estado está arcando com toda assistência funeral e acompanhamento psico social dessa família”, enfatizou.

A polícia está investigando a motivação do homicídio. Segundo o delegado Alexnaldo Batista, os jovens relataram apenas que se tratou de motivo banal, que após uma discursão decidiram tirar a vida do jovem.

“Nós estamos procedendo a oitiva dos envolvidos. Todos os procedimentos estão sendo tomados agora na delegacia. Eles alegam uma motivação banal, e dizem que todos participaram do homicídio. Os dois maiores logo sejam , seja feito todo inquérito, serão encaminhados para penitenciária”, falou o delegado.

A expectativa é que o delegado deva pedir a prisão preventiva dos maiores e os encaminhe à penitenciária.