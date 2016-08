O fim do casamento de William Bonner e Fátima Bernardes, anunciado ontem (29) por ambos em seus perfis oficiais no Twitter, caiu como uma bomba na Internet.

Entre tentativas de entender o porquê, fofocas e opiniões, os internautas, claro, não perderam a piada.

Os memes invadiram as redes sociais falando sobre o fim da fé no amor, no casamento e relembrando outras separações emblemáticas como Sandy & Júnior, Joelma e Chimbinha e até o fim da banda Los Hermanos. Confira: