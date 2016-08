Coluna Bom Dia

Deu na Folha

Depois da Veja, é a Folha de S. Paulo que prevê que a eleição em Rio Branco vai ser decidida em primeiro turno. No Portal UOL e no site do jornal, constam as seis capitais em que a eleição deve terminar já na primeira votação, em outubro.

Nomes

Segundo a Folha de S. Paulo, os 6 candidatos que se elegeriam já no 1º turno são os seguintes (em ordem alfabética): ACM Neto (DEM) em Salvador, Carlos Eduardo Alves (PDT) em Natal, Firmino Filho (PSDB) em Teresina, Luciano Cartaxo (PSD) em João Pessoa, Marcus Alexandre (PT) em Rio Branco e Teresa Surita (PMDB) em Boa Vista.

REDE

A REDE pode, sim, fazer um prefeito de Capital, em Macapá, onde Clécio Luiz, apoiado pelo senador Randolphe Rodrigues está com28%, à frente de seus adversários Aline Gurgel, do PRB, com 13%, Promotor Moisés, do Pen, também com 13% e Gilvan Borges, do PMDB, com 12%. A pesquisa é do IBOPE.

Duas capitais

E o PSOL lidera em duas capitais. Em Belém, com Edmilson Rodrigues, que tem 37% e em Porto Alegre, onde Luciana Genro aparece com 23%. Para quem achava que a esquerda estava liquidada, a eleição promete surpresas. O PCdoB, por exemplo, lidera em Aracaju, com 28%. Dez pontos atrás de seu adversário. E o PT ainda está na frente em Porto Velho, com Roberto Sobrinho, e em Recife, com João Paulo.

Expressiva

Mas, a posição mais expressiva das forças progressistas é mesmo em Rio Branco, com Marcus Alexandre.

Verdes

A reação da candidata Eliane Sinhasique à pesquisa do IBOPE parece com a fábula da raposa e as uvas. Sem conseguir alcançar as uvas, a raposa desdenha, afirmando que estavam verdes. Aqui, Eliane avalia que o Ibope nunca acertou pesquisas no Acre.

Rebuliço

A candidata diz isso da boca para fora. Ontem, ouve reunião tensa de sua equipe de trabalho, com fritos, ranger de dentes, batidas na mesa. Foi cobrada maior participação das lideranças na campanha e mais apoio dos partidos coligados.

Lideranças

Por lideranças, entenda-se Flaviano Melo do PMDB, os senadores Gladson Cameli e Sérgio Petecão, que pelo menos têm a desculpa do impeachment para não participarem. Além dos novos nomeados para cargos federais no Estado.

Sabe tudo

Um integrante da campanha de Eliane diz que um dos grandes problemas enfrentados é que a candidata, como jornalista, acha que sabe tudo, dá pitaco em tudo, acha que pode ao mesmo tempo ser candidata e coordenar a comunicação da campanha. É o mal de todo candidato ligado à comunicação.

Críticas

Essa mesma fonte lamentou que ontem a definição na campanha de Eliana apontasse para uma barragem ainda maior de críticas a Marcus Alexandre e ao PT, aproveitando o impeachment de Dilma. Ele é da corrente que propõe uma campanha mais propositiva, mas teria sido derrotado na avaliação.

Derrubar

Os caciques do PMDB acreditam que se não derrubarem a aprovação da administração de Marcus Alexandre não conseguirão reverter nada. É nisso que eles focarão a partir de agora. Aposta arriscada mexer com quem tem 62% de ótimo e bom e só 5% de ruim.

Contida

Já na Frente Popular a ordem é conter a euforia e centrar no trabalho duro, de formiguinha, até a eleição. Sem salto alto, sem já ganhou. Posição correta. O primeiro a incentivar essa postura foi o próprio candidato Marcus Alexandre.

Mudou

Há candidatos do PMDB e, principalmente, do PSDB, que estão desvinculando suas campanhas dos majoritários. Fazem campanha por si mesmos, sem pedir votos para o candidato a prefeito.

Momento

Raimundo Vaz admitiu que a pesquisa é retrato do momento, mas acha que tem espaço para crescer. Ele está sentindo a dificuldade da campanha, em que lhe prometeram muito e entregaram pouco. Faltam até santinhos para os candidatos.

Comemoração

E quem comemorou o seu modesto pontinho foi Carlos Gomes da Rede. Para ele, o importante será levar a mensagem do novo partido. E só.

Intimação

Oficiais de Justiça conseguiram ontem, finalmente, intimar o candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro a depor na investigação sobre a prisão dos dois detidos por compra de votos. Agora Ilderlei terá que se explicar.

Liso

Mas, ninguém conseguiu encontrar o prefeito Vagner Sales para entregar a intimação. O prefeito de escafedeu da prefeitura. Oficialmente, está no interior pedindo votos. Pode estar recolhido a sua fazenda. Oficiais de Justiça estão em seu encalço.

Insatisfação

A inchada coligação de Ilderlei Cordeiro começa a mostrar enormes fissuras. Candidatos a vereador estão reclamando do que classificam de proteção a uns poucos, enquanto outros estão virando apenas massa de manobra.

Protegidos

Candidatos a vereador de Cruzeiro do Sul apontam que os vereadores Antônio Cosmo Braga, Rocilda e Senhor estariam sendo beneficiados, junto com os candidatos Lucíola e Garrison. Para os demais, o tratamento mínimo e olha lá. Há um clima de revolta no ar. Dorso de uma coligação muito grande.

Porto Walter

Chegam notícias do município que o todo poderoso prefeito Zezinho Barbary estaria começando a se preocupar muito com sua reeleição. É que a campanha de seu adversário, Carlos, da Frente Popular, tem crescido com apoio do vice indicado, Zezinho do Valdir, um comerciante que percorre toda a região de barco e é muito querido. Se isso for verdade, cai um dos últimos coronéis do interior.

É o diabo

Virou piada nas redes sociais a pergunta do senador Petecão à presidente Dilma, se ela teria feito um pacto com o diabo para chegar ao poder. Teve gente que lembrou que quem fez o pacto foi a Xuxa e acabou na Record. Dilma nem se deu ao trabalho de responder essa maluquice. São esses os julgadores…

Cabeça

Outra piada é que o cinegrafista da TV Senado teve que se virar para focalizar o senador Petecão de corpo inteiro, pois só o que enquadrava era sua cabeça. Maldade…

Jorge Viana

Quem bateu duro, muito duro mesmo, foi Jorge Viana. Disse que os senadores julgadores estão cuidando de seus interesses pessoais e mesquinhos. Citou o caso do senador José Aníbal, de São Paulo, amigo e companheiro de Dilma por mais de 50 anos e que votará contra ela por um único interesse: para ficar no cargo, como suplente de José Serra, hoje ministro.

Vergonha

Jorge diz que a imprensa internacional não entende a que ponto chegou o fisiologismo dos senadores e que o sentimento entre os correspondentes estrangeiros é de perplexidade com o processo.

Procuradora

A vice-procuradora Nacional de Justiça, Elie Wiecko, renunciou ao cargo ontem, depois de participar fora do país de um ato contra o presidente Temer. Ao sair, denunciou com todas as letras que o impeachment é um golpe e que muita gente no MP pensa como ela.

Denúncia

Para completar, a procuradora ainda disse que o presidente Temer estaria sendo delatado e deve ser denunciado. Aí vem coisa.

É hoje

Hoje é o dia, ou melhor, a noite. Setembro pode começar com o Brasil com novo presidente efetivo. E com novas medidas duras contra os direitos conquistados.

Cabo

Eliane Sinhasique estaria repensando a vinda de Temer para apoiar sua candidatura. Há setores que temem que ele venha em um dia e no outro anuncie medidas impopulares. Aí a vaca vai para o brejo.

Partidos

Em resposta a um questionamento do senador Acyr Gurgacz, do PDT de Rondônia, a presidente Dilma mostrou como é difícil a relação com o Congresso. Disse que, quando FHC era presidente, três partidos faziam a maioria simples no Congresso e quatro, a maioria de dois terços.

Evolução

Depois, com Lula, eram oito para a maioria simples e 11 para a maioria qualificada. Com o governo Dilma, a relação passou a ser 14 partidos para maioria simples e 20 para maioria de dois terços. Muito complicado. Muitos interesses em jogo.

Carlos

O jovem Carlos Gomes aparece no Ibope com uma rejeição tão alta só ter uma explicação: a rejeição é para Marina Silva, mentora da Rede e madrinha de sua candidatura a prefeito de Rio Branco.

Comemoração

De toda forma, segundo a coluna apurou, houve comemoração na militância da Rede pelo 1% na pesquisa divulgada pela Rede Amazônica. Para a Rede, é boa a possibilidade de crescer um pouco mais para que o partido possa apresentar-se melhor ao eleitorado.

Pesquisa

O PMDB desacreditou da pesquisa, mas não apresenta coisa melhor. Diz estar à espera das próximas consultas, uma é da agência Delta, que deve sair no fim de semana. A conferir.

Campanha

A Eletroacre está realizando novamente a campanha Portas Abertas, que visa ensinar estudantes noções de segurança elétrica. Soltar pepeta perto da linha de transmissão, por exemplo, é um risco enorme. A empresa demorou, mas conseguiu fazer algo para diminuir esses acidentes.

Habitantes

O Acre alcançou este ano 816.687 habitantes e continua entre os três Estados com menos de um milhão de viventes. Os prefeitos devem ficar espertos para esses novos números.