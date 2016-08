Bolívia busca exportação da carne suína do Acre

O governador Tião Viana recebeu na tarde desta terça-feira, 30, a representante comercial boliviana Anelys Salazar, que informou que o processo para que a Bolívia passe a comprar a carne suína do frigorífico Dom Porquito está chegando à etapa final.

Ela também está no estado em busca de novas parcerias comerciais, principalmente na área de vinhos e hortifrúti.

A agroindústria Dom Porquito já está com toda a documentação em dia para a exportação de suínos para a Bolívia. Segundo Salazar, a última etapa será a da visita da fiscalização sanitária boliviana às instalações do frigorífico para dar autorizar a exportação, o que deve acontecer nas próximas semanas.

Salazar também está buscando no Acre empresários que queiram investir na compra de vinhos bolivianos para o Brasil. Ela apresentou ao governador Tião Viana um vinho específico do sul da Bolívia, o Único, considerado um dos melhores do mundo na variedade Tannat.

“Este vinho é considerado o melhor do mundo em altitude pela revista inglesa especialista em vinhos, Decanter. Agora, queremos trazer ele para o Brasil, aumentando as parcerias comerciais entre os países”, conta Anelys Salazar.

A representante comercial ainda procura parcerias para a entrada de produtos de hortifrúti da Bolívia no Brasil e conta com o apoio do governo do Estado para motivar os empresários acreanos a estudarem a proposta.