Dilma deve fazer pronunciamento após julgamento final

A presidente afastada Dilma Rousseff pensa em fazer um pronunciamento após a divulgação do resultado final do processo de impeachment, previsto para terminar na manhã de quarta-feira (31).

Segundo informações do G1, a entrevista coletiva deve ser realizaao no Palácio do Planalto. A última sessão de julgamento de Dilma começou na última quinta-feira (28).

Nesta terça, enquanto os senadores discursavam no plenário, Dilma teve reuniões com parlamentares indecisos no Alvorada, na tentativa de convencê-los a votar contra o afastamento definitivo.

A presidente afastada deve assistir à votação dos senadores também no Alvorada, acompanhada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do PT, Rui Falcão, e o deputado Silvio Costa (PTdoB-PE).