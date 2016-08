Temer boicota Comissão presidida por deputado acreano

Um deputado acreano está metendo medo no governo de Michel Temer. O presidente deu ordem para que deputados aliados esvaziem a comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara federal, presidida pelo deputado Leo de Brito, do PT-Acre.

Ontem, deputados aliados de Michel Temer faltaram mais uma vez à reunião da Comissão de forma a não dar quórum para a votação de 13 requerimentos e propostas de fiscalização e controle de ministérios e outras áreas do governo interino, como custo de viagens. Para o presidente do colegiado, deputado Léo de Brito (PT/AC), o governo está com medo até de prestar informações ao Congresso.

Foi a segunda vez consecutiva que a base aliada do governo de Michel Temer boicota a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados.

Os deputados dos partidos PSDB, PMDB, PPS, PP, PR e PV mais uma vez negaram quórum à reunião para a votação de 13 requerimentos e propostas de fiscalização e controle de ministérios e outras áreas federais. Ao dar início à sessão, o presidente da Comissão, Léo de Brito (PT/AC), lembrou que desde o início do governo provisório, em maio, os governistas pediram e foi aceito pela comissão não convocar ministros para falar no colegiado.

No entanto, afirmou Brito, mesmo transformando as convocações em requerimentos de esclarecimentos, os deputados da atual situação estão com medo até de prestar informação de sobre as ações da interinidade.

Léo de Brito disse que faz parte do jogo democrático o controle de ações do governo pela oposição e que a missão fiscalizadora é uma das principais funções do Parlamento. “A obstrução não é democrática”, afirmou ele ao portal Brasil 24/7.

Dos 13 requerimentos que se acumulam para serem apreciados pela comissão, constam pedido de informações da gestão atual do Planalto e ainda uma para saber quantas viagens Michel Temer fez quando era vice da presidente Dilma e quanto custaram aos cofres públicos.

Outros requerimentos boicotados estão relacionados a viagens do ministro interino das Relações Exteriores, José Serra; a decisão desse governo de suspender o Programa Brasil Alfabetizado e do Ministério da Justiça sobre o indiciamento do ex-presidente Lula e da primeira-dama Marisa Letícia, em inquérito da Lava Jato.