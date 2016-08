Rio Branco possui dez religiosos que disputam as eleições deste ano

No milagre da transformação da fé em votos, em Rio Branco existem dez políticos-religiosos que disputam as eleições municipais deste ano. Sete são pastores, duas suas missionárias e um se proclama apóstolo.

Como representantes do poder divino na terra, oito aguardam ainda o julgamento e deferimento definitivo das candidaturas por parte da Justiça Eleitoral. Os únicos que obtiveram a benção do deferimento foram a missionária Conceição e o pastor Waldir.

Em Cruzeiro do Sul, o sistema de registro de candidaturas apresentou dois candidatos que também exercem a função de pastor, como o ex-deputado e candidato a prefeito Henrique Afonso.

A revista Veja coloca a Rio Branco entre as capitais que mais possuem religiosos que buscam o paraíso de um mandato eletivo.

Na relação, Porto Velho (RO) fica empatada com a capital acreana na quantidade de pastores que buscam no rebanho a vitória na eleição deste ano.

Belo Horizonte (MG) é a primeira colocada, com 26 religiosos, seguido por Manaus (AM), com 21 pastores, missionários, bispos, apóstolos e presbíteros. Cuiabá (MT) aparece com apenas um candidato-religioso.