Segurança inaugura videomonitoramento em Sena Madureira

Na tarde desta terça-feira, 30, a Secretaria de Estado de Segurança inaugurou em Sena Madureira, a 144 quilômetros de Rio Branco, no Vale do Purus, um sistema de videomonitoramento à prova de calor, chuva e umidade.

São 10 câmeras de alta resolução óptica, posicionadas em pontos estratégicos da cidade, para auxiliar as forças policiais a partir do olhar articulado de operadores da Central de Operações Policiais Militares (Copom), do 8º Batalhão da Polícia Militar.

O governo do Estado investiu no videomonitoramento digital quase R$ 400 mil, oriundos da Estratégia Nacional de Fronteira (Enafron), do governo federal.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias, o monitoramento eletrônico vai reforçar a vigilância policial nos lugares de maior circulação financeira e de pessoas em Sena Madureira.

“A partir do Copom, o videomonitoramento inteligente irá possibilitar a análise de ocorrência em tempo real. Os operadores de segurança, pelo olhar eletrônico do Estado, vão diminuir o tempo de resposta no atendimento ao cidadão”, destacou Farias.

Participaram do evento representantes do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Executivo municipal, o capitão Michel Casagrande, comandante do 8º BPM, e o delegado Alex Danny, da Polícia Civil.

Dos oito municípios acreanos contemplados com o sistema de videomonitoramento da Segurança Pública, seis já estão operando 100%. Ao todo, o investimento é de R$ 2,3 milhões, da Enafron.