PT vai tentar atrasar votação do impeachment para impedir viagem de Temer à China

O PT sabe que a votação do impeachment da Dilma, hoje, é uma batalha perdida. Nem por isso se renderá sem oferecer resistência. Tentará, quando nada, impedir a viajem de Michel Temer à China no fim do dia como presidente da República já empossado. A decolagem do boeing presidencial está prevista para 18h. Ou não haverá ou talvez sofra atraso.

Até a madrugada desta quarta-feira, os advogados de defesa da presidente afastada discutiam se deveriam ou não apresentar uma questão de ordem para separar a votação do impeachment em duas partes. Na primeira se decidiria se Dilma deve ser punida com o impeachment ou com outra pena mais branda. Na segunda parte, se ela pode escapar de ficar inelegível por oito anos.

Outro plano dos advogados comandados por José Eduardo Cardozo é separar as acusações que correm contra Dilma como é feito em tribunais penais. Os senadores primeiro votariam se a presidente afastada cometeu crimes de responsabilidade por tomar empréstimos junto à instituição financeira controlada pela União.

Em seguida, se ela cometeu crime de responsabilidade na abertura de créditos sem autorização prévia do Congresso Nacional.

A proposta de separar as acusações tem tudo para ser aceita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski que preside o julgamento.

Mesmo assim, é possível que aúltima sessão do impeachment termine por volta das 15h. Termer teria assim tempo para tomar posse em sessão do Congresso uma hora ou duas depois. E dela sair correndo direto para o aeroporto.