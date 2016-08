Presidente da FIEAC comemora resultado dos dados do Caged

Durante reunião realizada na Casa Civil, nesta terça-feira, 30, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano Ribeiro, e o Governador do Estado do Acre, Tião Viana, falaram sobre os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de Julho.

De acordo com o estudo, o Acre foi o segundo estado do país que mais criou vagas de emprego em julho deste ano. Segundo o Caged, houve 2.878 contratações e 2.113 demissões – contabilizando um saldo positivo de 765 vagas, ficando atrás apenas de Mato Grosso.

Na visão do Governador do Acre, é importante ressaltar que a superação de contratações em relação às demissões vem desde maio, quando o estado registrou 2.201 admissões. “Enquanto vemos vários estados o Brasil demitindo e passando por dificuldades, temos conseguido avançar na contra-mão da crise”, disse Tião Viana.

Para o presidente da FIEAC, os dados divulgados pelo Caged confirmam o que vem sendo desenvolvido no Acre. “Apesar do momento de dificuldade, o setor produtivo tem investido e a geração desses novos postos de trabalho é um exemplo disto. O setor da construção civil teve destaque na pesquisa. E, como sabemos, quando este setor é aquecido, diversos segmentos da economia têm impacto positivo rapidamente”, avaliou José Adriano.

Ainda segundo a pesquisa, entre as cinco maiores cidades acreanas, Rio Branco, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e Tarauacá terminaram julho com saldos positivos. Apenas o município de Feijó não acompanhou o ritmo e perdeu vagas