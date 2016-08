FIEAC e Sedens debaterão situação de benefícios da Copiai

A situação atual dos benefícios da Lei nº 1361/2000 (Lei da Copiai -Comissão de Políticas de Incentivo à Indústria), a consolidação dos créditos concedidos às indústrias, encerramento de projetos e como dar início a novas propostas serão alguns dos assuntos tratados na reunião que a FIEAC e a Secretaria de Indústria (Sedens) realizarão, nesta quinta-feira, 1º de setembro, a partir das 17h, na Casa da Indústria. O presidente da FIEAC, José Adriano Ribeiro, e o secretário Sibá Machado intermediarão um debate com o setor industrial, portanto, a participação maciça da classe empresarial será de extrema importância.

A ideia é que, após o evento, equipes da Sedens visitem as empresas que tiveram seus projetos concluídos dentro da Copiai, de acordo com os termos do Decreto nº 4.196, a fim de fazer um levantamento das metas previstas em cada plano de negócio. “Precisamos que os empresários compareçam, pois esse debate é de grande interesse do nosso setor. A sobrevivência da indústria no Acre passa por esses incentivos e nós temos que ser protagonistas nessa discussão. Com a conclusão dessas avaliações, as empresas estarão com segurança jurídica maior para continuar reinvestindo com auxílio do programa de incentivos, que foi prorrogado até 2035 pelo governador Tião Viana”, alerta Adriano.

A atual política, que iniciou sua trajetória no ano de 2001 com a publicação da Lei 1361/2000, desde os primeiros projetos aprovados provocou impactos positivos no segmento produtivo industrial. Mesmo ainda necessitando de aprimoramentos, os incentivos se mostraram decisivos para muitos empreendimentos. Foi por meio disso, especialmente pela Lei 1.358/00, que modernizações de unidades produtivas foram viabilizadas, como também localizações de fábricas e trocas de sistemas de produção. Como resultado, empresas foram mantidas e empregos foram gerados.