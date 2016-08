Após impeachment, Temer toma posse como presidente do Brasil

Agora presidente da República, Michel Temer participa da cerimônia de posse do cargo na tarde desta quarta-feira (31) no plenário do Senado. Ele chegou ao local acompanhado pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, para participar da cerimônia. O rito incluiu execução do hino nacional e juramento constitucional. Ele ficará no cargo até 31 de dezembro de 2018.

Após ser empossado, Temer disse: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.”

O presidente não fez discurso porque gravou um pronunciamento que será exibido em televisão e rádio. Segundo informações da GloboNews, o pronunciamento de Temer deve incluir mensagens para acalmar o mercado econômico e passar a imagem de unificação nacional.

Após a cerimônia, Temer segue para viagem à China ainda na noite desta quarta para participar de uma reunião do bloco do G-20, as maiores economias mundiais.

Por 61 votos a 20, os senadores aprovaram o afastamento definitivo de Dilma Rousseff. Os parlamentares mantiveram, no entanto, o direito da ex-presidente de exercer cargos públicos.

Com a assinatura de posse, o PMDB chega pela segunda vez à presidência de forma indireta. O fato também aconteceu em 1985, quando o então vice José Sarney assumiu após Tancredo Neves morrer antes de tomar posse.