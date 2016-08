Atlético e Porto decidem classificação para 2ª fase do futebol feminino

Atlético e Porto (RO) decidem nesta quarta-feira, 31, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta, uma vaga para a segunda fase da Copa do Brasil de futebol feminino. No primeiro jogo, realizado na última quarta, em Porto Velho, as duas equipes empataram por 1 a 1.

A técnica do Atlético, Neila Rosas, não fez mudanças na equipe, e o objetivo é tentar a vitória desde o início do confronto.

“Estamos cofiantes, mas é necessário realizar um grande jogo. Essa classificação é muito importante”, disse a atacante Carol.

Quem classificar

Quem conquistar a classificação nesta partida, na Arena da Floresta, vai enfrentar o São José, de São Paulo, na segunda fase do torneio nacional.

Rede Pública transmite

A Rede Pública de Comunicação, por meio da Rádio Difusora Acreana (1.400 AM); fará a transmissão da partida. A narração será de Deise Leite, com reportagens de Paulo Roberto e Alberto Casas.