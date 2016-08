Acre vira referência de design italiano

A edição desta quarta-feira, 31, do jornal Valor Econômico traz um breve texto sobre o avanço do Acre nas parcerias internacionais, especialmente com a Itália, acerca do desenvolvimento do mobiliário. “A história do Acre relaciona-se intimamente com a madeira: foi o látex das seringueiras que deu impulso à ocupação do Estado e, no passado contemporâneo, a luta do extrativista Chico Mendes mostrou ao mundo a importância da preservação da floresta e do homem que a habita.

Agora, o Acre buscou o design para escrever um novo capítulo: o de ser um polo produtor de móveis de alto padrão, feitos com madeira certificada de comunidades extrativistas. Para isso, o governo do Estado firmou, em 2012, uma parceria com o Poli.Design, consórcio do Instituto Politécnico de Milão, para desenvolver as peças e treinar marcenarias do polo moveleiro da capital Rio Branco”, relata o jornal.